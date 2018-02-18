Расстрелявшего прихожан церкви в Кизляре назвали ваххабитом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Муфтият Дагестана осудил вооруженное нападение на прихожан церкви в городе Кизляре, где погибли и пострадали люди.

"Скорбные вести доходят до нас: трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. От рук ваххабита, который открыл стрельбу из охотничьего ружья, погибли пятеро мирных граждан, и еще четверо получили ранения", - сообщает духовное управление республики на своей странице в инстаграм.

Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия, говорится в сообщении.

"Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим", - говорится в тексте Муфтията.

Между тем, по данным источника агентства, в ходе обысков в доме, где проживал нападавший, найдено видеообращение, которое он записал на фоне флага международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ). На видео он сидит в маске, рядом с ним ружье, из которого он стрелял, а также нож.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, заявил, что расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе.

Сегодня вечером в Кизляре мужчина расстрелял толпу людей, которые, как сообщалось, отмечали Масленицу. Позднее стало известно, что огонь был открыт по прихожанам церкви. В результате были убиты пять человек. Все погибшие - женщины. Несколько пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил представитель республиканского СКР Расул Темирбеков, преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.