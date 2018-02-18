ИГ взяла на себя ответственность за нападение на прихожан церкви в Кизляре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на людей у церкви в Кизляре, сообщает в воскресенье SITE Intelligence Group со ссылкой на связанное с боевиками информагентство Amaq.

При этом отмечается, что ресурс не приводит никаких доказательств причастности террористов ИГ к атаке в Дагестане.

В воскресенье вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви в Кизляре. Погибли пять женщин, еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.

Преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками полиции и Росгвардии. По данным источника "Интерфакса", в ходе обысков в его доме было найдено видеообращение, которое нападавший записал на фоне флага ИГ.