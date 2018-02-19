СКР назвал теракт одной из версий убийства прихожан храма в Кизляре

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Террористический акт рассматривается в качестве одной из версий убийства пяти человек в храме в дагестанском городе Кизляре, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий - совершение террористического акта", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Как сообщалось, в воскресенье вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви в Кизляре. Погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями. В МВД Дагестана отметили, что нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В воскресенье SITE Intelligence Group со ссылкой на связанное с боевиками информагентство Amaq сообщило, что запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за это преступление. При этом отмечалось, что ресурс не приводит никаких доказательств причастности террористов ИГ к атаке в Дагестане.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что открывшего накануне стрельбу по прихожанам Храма Георгия Победоносца в Кизляре проверяют на причастность к экстремистским организациям, продолжающим свою деятельность в регионе.