Россия потребовала от Украины наказать нападавших на российские учреждения в Киеве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России в понедельник был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский.

Ему, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, "был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве".

"Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", - сообщили в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении на сайте российского дипведомства, "к украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям".

18 февраля в Киеве около сотни активистов Добровольческого движения ОУН (запрещена в РФ) пришли от Майдана к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании было разбито много стекол. После этого националисты атаковали здание "Альфа-Банка", расположенное рядом, на улице Сагайдачного.

В МИД РФ сообщили, что свидетелями происшествия стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которые "в соответствии со своим мандатом зафиксировали происходившее для доклада в ОБСЕ".

Как считают в Москве, "налицо очередное проявление набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка, который явно пользуется покровительством и поддержкой официальных властей страны". В МИД РФ также выразили тревогу в связи с тем, "что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей, более того, в ряде случаев подобные настроения даже поощряются". "Жаль, что трагические уроки прошлого столетия в Европе и США явно не учитываются", - заключили в министерстве.