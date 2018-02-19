Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в поощрении беспорядков в Киеве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне обвинило власти США в том, что своим отношением к российской дипсобственности они подали пример украинским националистам, в субботу закидавшим камнями здание Россотрудничества в Киеве.

"Сегодняшнее преступление - далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине. Они продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, - захватами российской дипсобственности", - говорится комментарии посольства, размещенном в его фейсбуке.

"Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", - подчеркивается в документе.

В субботу представители украинских националистических организаций проникли на территорию Российского центра науки и культуры в Киеве. Они забросали здание булыжниками и яйцами, повредив множество окон, уничтожили флаг РФ и выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина.

В конце лета Россия по требования Вашингтона закрыла свое генконсульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне; власти США наложили на них арест. Российских представителей не допускают в эти здания, несмотря на то, что они являются собственностью РФ.