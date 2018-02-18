Националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представители украинских националистических организаций, направлявшихся протестовать к зданию представительства Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле, сделали остановку возле Сбербанка (бывшего "Сбербанка России") на улице Сагайдачного.

Участники шествия, которых было около сотни, забросали здание камнями. В результате этого было разбито много стекол в помещении банка.

После этого протестующие двинулись дальше.

Дойдя до здания Россотрудничества на Борисоглебской улице, активисты начали забрасывать его булыжниками и яйцами. В здании также было разбито много стекол. Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

Ранее сегодня группа украинских националистов собралась у стелы на Площади независимости. Один из лидеров националистов Мыкола Коханивский призвал их проследовать маршем к зданию представительства Россотрудничества, чтобы заявить о нежелательности присутствия подобных организаций в Киеве и на Украине. Сформировалась колонна из нескольких десятков человек. Через Европейскую площадь они пошли в направлении Подола.

Накануне представители ряда украинских националистических организаций в субботу сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.

В Россотрудничестве сообщили, что в ходе акции ее участники проникли на территорию российского центра науки и культуры, уничтожили флаг РФ и выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина. "Нападению подверглись сотрудники Центра. Была остановлена работа творческих клубов и кружков, среди посетителей которых, в момент проведения акции националистов было более 60 детей", - отметили в ведомстве.