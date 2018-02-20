Туман остановил переправу в Крым

Второй этап амнистии стартует 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года Подробнее

Анастасия Пестрикова была отпущена после 48-часового задержания без предъявления обвинения, а после Генпрокуратура не нашла в ее действиях состава преступления Подробнее

По данным источника, ситуация может быть связана со спором хозяйствующих субъектов Подробнее

Это решение принято архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом Подробнее

Убитых в Кизляре женщин похоронят на территории храма как принявших мученическую смерть

19 февраля 15:47

Заочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законным

Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории должны заключить под стражу, как только он пересечет границу РФ или будет экстрадирован на родину Подробнее

19 февраля 14:08

Прокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Ранее в "Саратовских авиалиниях" опровергли информацию о возможной неподготовленности пилотов Подробнее

19 февраля 11:52

В КПРФ опровергли сообщения о вступлении Грудинина в партию

Он остается беспартийным кандидатом в президенты, на мероприятии КПРФ он получил медаль, а не партбилет Подробнее

19 февраля 11:45

В комитете ГД по обороне опровергли данные о массовой гибели россиян в Сирии

Председатель комитета Владимир Шаманов подтвердил гибель только пяти российских добровольцев Подробнее

19 февраля 09:43

"Коммерсантъ" узнал об угрозе закрытия аптек в небольших городах

Минпромторг разработал закон, разрешающий продуктовым магазинам продавать безрецептурные препараты Подробнее

18 февраля 22:46

Создатель сожженного под Калугой арт-объекта ответил на обвинения в кощунстве