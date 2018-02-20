Туман остановил переправу в Крым

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Паромы временно прекратили движение в проливе между Крымом и Краснодарским краем из-за густого тумана в понедельник вечером.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости", - сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".
Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с симферопольским аэропортом являются главными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, автомобили и грузы.