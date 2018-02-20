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Свидетель рассказал о "противостоянии" офицера СКР Максименко с петербургским главком

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Свидетель по делу обвиняемого в коррупции начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко рассказал о "противостоянии" офицера с петербургским главком ведомства.

Как передает корреспондент "Интерфакса", из оглашенных в Мосгорсуде во вторник показаний бывшего оперуполномоченного отдела "Запад" УСБ МВД Виталия Федосова следует, что Максименко был заинтересован в привлечении к уголовной ответственности следователя полиции Романа Полозаева, а через него - "сотрудников Следственного комитета из Санкт-Петербурга".

Максименко обвиняется в получении $50 тыс. за содействие в организации проверки и возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые якобы украли у петербургского бизнесмена Бадри Шенгелии часы Hublott при проведении оперативных действий. Руководителем группы, которая проводила мероприятия, был Полозаев, а проверкой инцидента занимался Федосов.

"В одну из наших встреч я рассказал Максименко, что объективных данных о причастности Полозаева к краже часов нет, однако он сделал упор на том, что акцент надо сделать именно на причастности Полозаева. (...) Было очевидно, что при помощи возбуждения уголовного дела Максименко хочет привлечь к уголовной ответственности сотрудников Следственного комитета из Санкт-Петербурга", - говорится в оглашенных показаниях Федосова.

В суде свидетель пояснил, что в петербургском главке СКР "интерпретировали" одну из проверок ведомства как часть "противостояния" с Максименко. В свою очередь, указанная проверка петербургского ГСУ, по словам Федосова, проводилась перед изъятием материалов, связанных с кражей часов у Шенгелии, в центральный аппарат СК.

"Сотрудники ГСУ говорили мне, что это противостояние принесло им массу проблем", - сказал он.

Как сообщалось, накануне в Мосгорсуде по делу Максименко был допрошен сам Шенгелия. Из оглашенных в суде показаний, которые бизнесмен давал на предварительном следствии, следует, что офицер сообщал ему о необходимости организации уголовного преследования Полозаева - "доверенного лица (начальника ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александра) Клауса", деятельностью которого был недоволен глава УСБ СКР.

Максименко инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ): $50 тыс. от Шенгелии и $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Теги: СКР, Михаил Максименко
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