Собчак обжалует решение ВС РФ о признании законной регистрации Путина кандидатом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее адвокаты подготовили жалобу на решение Верховного суда о законности регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

"Мы не сдаемся, уже сегодня адвокат Илья Новиков подготовил документы для следующего шага - обращения в апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации", - сказала Собчак на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, решение Верховного суда не закрывает вопрос о законности выдвижения действующего главы государства на новый срок, "а наоборот, эту тему открывает". Собчак добавила, что, по ее мнению, подать такую жалобу должны иметь право не только зарегистрированные кандидаты в президенты РФ, но и все граждане страны.

Верховный суд России 16 февраля отказал в удовлетворении требования Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Таким образом, Верховный суд России не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей его в качестве кандидата на выборах президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.