Собчак назвала часть спонсоров своей избирательной кампании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак огласила список спонсоров своей избирательной кампании.

"Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать", - сказала Собчак на пресс-конференции во вторник.

Она сообщила, что спонсорами ее кампании стали президент инвестиционного фонда Legacy Square Capital, президент Шахматной федерации Москвы, экс-президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палихата; "тот самый человек, для встречи с которым ей пришлось полететь на Бали", предприниматель Александр Росляков; основатель компании Yota, соучредитель института "Стрелка" Сергей Адоньев.

Кроме того, в числе спонсоров кампании девелопер, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и его жена, дизайнер Яна Расковалова; основатель компании "Новые энергетические системы" Анатолий Цибулевский, а также владелец журнала Forbes в России Александр Федотов.

Она отметила, что реальный список спонсоров кампании значительно больше, и огласила она только тех, кто дал на это согласие.

"Для меня очень важна поддержка среднего и малого бизнеса", - сказала Собчак.

Она подчеркнула, что ее спонсорами стали только те граждане, которые не стали выдвигать лоббистских требований в обмен на свою финансовую поддержку.