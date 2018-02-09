Арест бывшего врио премьера Дагестана Гамидова обжаловали

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и министра образования республики Шахобаса Шахова просят Мосгорсуд освободить их подзащитных из-под стражи, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвоката Абасова в защиту обвиняемого Гамидова и адвоката Задоян в защиту обвиняемого Шахова на постановления суда об избрании им меры пресечения", - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что даты рассмотрения жалоб в Мосгорсуде еще не назначены.

В жалобах адвокаты просят апелляционную инстанцию отменить постановления Басманного суда о заключении обвиняемых под стражу и избрать им более мягкую меру пресечения.

Жалоб на арест двух других фигурантов дела в суд не поступало, отметила Царева, добавив, что жалобы могли быть направлены в суд почтой.

В понедельник в Махачкале прошла масштабная операция правоохранительных органов, в ходе которой были задержаны бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его бывших заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов.

Чиновников доставили в Москву, где во вторник суд санкционировал их арест до 5 апреля. В день их задержания глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

По данным СКР, бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на 107,8 млн. рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).