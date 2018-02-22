Совладельца удмуртской "дочки" "Газпрома" отправили под домашний арест

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Индустриальный суд Ижевска отправил под домашний арест экс-гендиректора "Спецгазавтотранса" (ныне - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", входит в "Газпром") Владимира Тумаева, обвиняемого в организации покушения на убийство.

"Домашний арест на два месяца. По 18 апреля 2018 года", - сообщил журналистам старший следователь управления СКР по Удмуртии Айдар Нигматзянов после заседания.

Представитель потерпевшего Евгений Новоселов заявил, что будет оспаривать эту меру пресечения, так как его клиент имеет основания опасаться за свою жизнь.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству адвокатов, которые мотивировали это тем, что в ходе процесса будут оглашаться сведения о здоровье обвиняемого.

Ранее адвокаты обратились в суд с ходатайством о домашнем аресте Тумаева из-за его проблем со здоровьем. Следствие настаивало на заключении под стражу, мотивируя это тем, что он может скрыться или начать оказывать давление на потерпевшего или свидетелей.

Тумаев был задержан в понедельник и обвиняется в организации покушения на убийство кредитора своей жены Вадима Стяжкина группой лиц по предварительному сговору, совершенного по найму. Тумаев он свою вину отрицает.

20 февраля суд постановил продлить срок его задержания под стражей на два дня после ходатайства адвокатов о том, что им необходимо время, чтобы собрать доказательства по поводу негативного состояния здоровья В.Тумаева.

В.Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" с 1984 по 2009 годы. В настоящее время входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества.

Он также был основателем и президентом футбольного клуба "Союз-Газпром" (ныне "Зенит-Ижевск"). Лично выступал за команду, в 2005 году его имя было вписано в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего профессионального футболиста России. В 2012 году выдвигался кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", В.Тумаев является гендиректором и владельцем ООО "Физкультурно-оздоровительный центр "Спортпарксемья-Тумаев", гендиректором и владельцем 99,9% ООО "ПМ Инвестмент" (основной вид деятельности - "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"), директором и владельцем 33,3% ООО "Камбарское КХ" ("воспроизводство морских биоресурсов искусственное"), директором ООО "Монтажпоставка" ("производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей", Татарстан).

Он также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"), 40,2% ООО "Компания "СТМ" ("аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом").