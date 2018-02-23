Кадыров осудил политику сталинских репрессий

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в день 74-й годовщины депортации чеченского народа осудил политику сталинских репрессий и призвал чеченцев смотреть вперед, не зацикливаясь на трагическом прошлом.

В своем телеграм-канале в пятницу он отметил, что "в истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий".

"Однако ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенное вымирание целые народы", - пишет глава Чечни.

"Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал, - напоминает Кадыров. - Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники".

Он отмечает, что "половина населения умерла от голода, холода и эпидемий". "В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам", - подчеркивает глава Чечни.

По его словам, "сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы. Мы помним свою национальную трагедию, поименно помним всех, кто пал ее жертвой, никогда не забудем об этом! Но у нашего народа есть мудрость и мужество, чтобы смотреть вперед, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом".

"Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения, - подчеркивает Кадыров. - Вместе со всеми народами мы строим новую Россию!".