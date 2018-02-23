В Ингушетии 10 тыс. человек вышли на митинг памяти жертв депортации 1944 года

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Ингушетии в пятницу проходят мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине депортации ингушского и чеченского народов в Казахстан и Среднюю Азию и Дню защитника Отечества.

Санкционированный властями митинг состоялся в Насыр-Кортском округе у мемориального комплекса "Девять башен", воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов. В акции приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, депутаты, общественники, представители партий, национально-культурных автономий, передает корреспондент "Интерфакса".

"В то время, когда тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради Победы, наш народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Репрессиям были подвергнуты даже те, кто геройски сражался с врагом", - сказал Евкуров на митинге.

По его словам, тринадцать долгих лет пребывания на чужбине в условиях голода, холода и не сломили дух народа. Огромная вера, неистребимая надежда на возвращение к родным очагам дала людям силы выстоять.

Участники памятного митинга отмечали, что, несмотря на тяжелейшие испытания, люди не растратили своих нравственных ценностей, сохранили язык, вековые обычаи. Ингуши выжили во многом благодаря бескорыстной помощи представителей других проживающих там народов: русских, казахов, киргизов. По их словам, не забывая об ужасах депортации, 23 февраля нужно говорить и о подвигах мужественных и стойких земляков, воевавших на всех фронтах Великой Отечественной войны. Из более 90 тыс. уроженцев Ингушетии в войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края воевал за родину.

В ходе памятного мероприятия старейшины совершили коллективную молитву по погибшим на войне и в результате сталинской депортации 1944 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, в митинге приняли участие 10 тыс. человек.

23 февраля 2018 года исполнилось 74 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в "измене Родине". В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

В прошлом году, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты парламента региона единогласным решением приняли законопроект о запрете на увековечение памяти Сталина на территории республики.