На предвыборную кампанию Путина потрачено около половины его избирательного фонда

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин истратил почти половину своего избирательного фонда на предвыборную кампанию, говорится в сведениях о поступлении и расходах средств кандидатов.

В документе, опубликованном на сайте Центризбиркома, указывается, что к данному моменту из фонда Путина израсходовано 196 млн 261 тысяч 656 рублей.

В нем отмечается, что данные средства были потрачены на оплату сбора подписей в поддержку кандидата, изготовление агитационной продукции, а также на агитацию через теле- и радиовещание.

Согласно законодательству избирательный фонд кандидатов не может превышать 400 млн рублей. Указанный максимум был достигнут Путиным в короткий срок после регистрации его в качестве кандидата на пост президента РФ.