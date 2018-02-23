Самолеты США провели разведку у границ РФ на Балтике и в Черном море

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Три американских военных самолета в пятницу совершили разведывательные полеты вблизи российских границ на Балтике и Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным SWIRL03, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил несколько облетов Калининградской области.

Тем временем, два разведывательных самолета ВМС США проводили разведку вблизи Крыма.

Так, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326 и позывным FARM26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, осуществил многочасовой полет у юго-западного и южного побережья Крыма. Он курсировал вдоль побережья полуострова от Севастополя до Судака.

Вслед за ним патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 и позывным PS236, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг на высоте 6 тыс. метров, в течение нескольких часов вел разведку вблизи морских границ Крыма в районе Севастополя.

Кроме того, по имеющимся данным, еще один патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168438 и позывным PS231 в пятницу осуществил разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии.

В прошедшие двое суток через Черноморские проливы на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус проследовали два больших десантных корабля "Минск" и "Азов", которые, судя по осадке на фотографиях стамбульских сайтов, были сильно нагруженными.

Кроме того, в четверг информированные источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию были перебазированы два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА). Собеседники агентства не уточнили цель перебазирования истребителей. Однако один из источников напомнил, что самолет проходит испытания. Они предполагают, в том числе, испытание вооружения Су-57.