Для ВМФ России построят новый авианосец

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Новый авианесущий комплекс построят для российского Военно-морского флота, сообщил начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов.

"Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Новый авианосец будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство, сообщил телеканалу начальник отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Владимир Пепеляев. "Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации", - отметил он.

По словам начальника отдела проектирования надводных кораблей Крыловского государственного научного центра Валентина Белоненко, на борту авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57, в случае если будет принято решение о создании его морской версии. "Он (Су-57 - ИФ) будет адаптирован для палубы, если будет принято решение", - сказал Белоненко.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации сообщил, что новая госпрограмма вооружений предусматривает "определенные работы" по новому авианосцу.

Как сообщал "Интерфакс", Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца - проект 23000Э "Шторм".

Перспективный авианосец проекта 23000Э (шифр "Шторм") существует пока только в виде макета. Концепция корабля разработана в Крыловском государственном научном центре (Санкт-Петербург) совместно с Невским проектно-конструкторским бюро. Длина корабля составит 330 метров, ширина - 40 метров, а осадка - 11 метров. Скорость авианосца будет достигать 30 узлов, он будет нести до 90 самолетов и вертолетов.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в начале марта 2017 года в интервью "Интерфаксу" заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс готов построить для ВМФ новый авианосец, если будет принято соответствующее решение.