В СБ РФ опровергли слухи об участии самолета Патрушева в антинаркотической операции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В аппарате Совета безопасности России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что самолет секретаря СБ РФ Николая Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

"Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье источник в аппарате Совбеза РФ.

Кроме того, по словам собеседника агенства, в публикациях западных СМИ указаны некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.

По данным МИД РФ, правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

В МИД заявили, что в ходе операции по пресечению поставки задержаны граждане России и Аргентины.

Между тем, по данным западных СМИ, в ходе операции почти 400 килограммов кокаина были замены мукой. По версии СМИ, чтобы установить участников преступной группы, по договоренности спецслужб, груз был доставлен в Москву на самолете Патрушева. Секретарь Совбеза РФ был с визитом в Аргентине в прошлом декабре.

Ранее в МИД РФ опровергли сообщения СМИ о том, что обнаруженный в здании, принадлежащем посольству России, кокаин готовился к отправке российской дипломатической почтой.