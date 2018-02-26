Адвокаты напавшего на журналистку "Эха Москвы" попросили смягчить ему обвинение

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, просят следствие переквалифицировать действия их подзащитного с "покушения на убийство" на "причинение тяжкого вреда здоровью".

"После ознакомления с материалами уголовного дела мы с адвокатом Валентином Рыбицким заявили следствию ходатайство о переквалификации действий нашего подзащитного", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Грица Игорь Зубер.

По словам защитника, "следствие проигнорировало выводы психолого-психиатрической экспертизы, по заключению которой Гриц признан невменяемым и не мог в ходе совершения деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие болезненного состояния психики".

"Кроме того, следствие не учло диспозицию статьи 105 УК РФ (убийство), которая указывает на обязательное наличие умысла при совершении преступления, и позицию Верховного суда о том, что покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом", - добавил Зубер.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября 2017 года в помещении радиостанции "Эхо Москвы". 48-летний гражданин Израиля Гриц прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес ведущей удар ножом в шею. Он был задержан другим охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.

После нападения журналистка была незамедлительно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, где ей провели операцию. К настоящему времени Фельгенгауэр вернулась к работе на радиостанции.

Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ). По данным следствия, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь, однако во время допроса Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. По его словам, напасть на журналистку его побудило то, что она якобы преследовала его два месяца. Мужчина утверждает, что преследование выражалось в телепатической форме с 2012 года и что журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила" его.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения, в результате которой он имеет манию преследования, не может адекватно воспринимать реальность и нуждается в принудительном лечении.