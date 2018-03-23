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В России Нападение на ведущую "Эха Москвы"

Напавшего на журналистку Фельгенгауэр собрались направить на принудительное лечение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Суд в ближайшее время решит вопрос о принудительном лечении признанного невменяемым Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении", - говорится в в телеграмм-канале ведомства.

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Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября 2017 года в помещении радиостанции "Эхо Москвы". 48-летний гражданин Израиля Гриц прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес ведущей удар ножом в шею. Он был задержан другим охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.

После нападения журналистка была незамедлительно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, где ей провели операцию. К настоящему времени Фельгенгауэр вернулась к работе на радиостанции.

Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ). По данным следствия, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь, однако во время допроса Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. По его словам, напасть на журналистку его побудило то, что она якобы преследовала его два месяца. Мужчина утверждает, что преследование выражалось в телепатической форме с 2012 года и что журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила" его.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения, в результате которой он имеет манию преследования, не может адекватно воспринимать реальность и нуждается в принудительном лечении.

Теги: Борис Гриц, Татьяна Фельгенгауэр
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