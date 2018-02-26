В России Президентская кампания-2018

Грудинин признал наличие у его сына дома в Латвии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин отрицает, что у него есть недвижимость на территории Латвии, но признает, что его сыну принадлежит дом в этой стране.

"У меня есть сын, у сына - жена. Я ничего не могу с этим сделать. У меня никаких домов в Латвии нет, у семьи сына есть. Почему дом? Да потому, что почти все население этой страны живет в своих частных домах", - сказал Грудинин в ходе встречи с избирателями в Краснодаре в понедельник.

Кандидат в президенты России отметил, что его сын женился на девушке, которая родилась в Латвии в семье советского офицера, имеющей латвийское гражданство.

"Они живут то тут, то там", - объяснил кандидат.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал очередной провокацией сообщения о недвижимости кандидата в президенты Павла Грудинина в Латвии.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов о появившейся в СМИ информации о новой зарубежной недвижимости семьи Грудинина в Латвии; речь якобы идет о двух особняках и нескольких земельных участках. СМИ также сообщали, что члены семьи Грудинина якобы имеют вид на жительство в этой стране, которая является членом НАТО.

Отвечая на уточняющий вопрос о существовании такой недвижимости, Зюганов сказал: "Посмотрим, проверим".

Между тем ранее некоторые российские СМИ сообщили о наличии у сына Грудинина Артема дома в Латвии, который был куплен в 2009 году. Кроме того, по данным СМИ, жена Артема Грудинина также владеет домом и участками в Латвии.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: Павел Грудинин, Латвия
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