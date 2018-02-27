Адвокат Алехиной заявил о ее нахождении в полиции в Крыму в качестве свидетеля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина покинула отдел полиции в Симферополе после дачи объяснений относительно конфликта с местными казаками во вторник, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Олег Давлад.

"В кафе в Симферополе представители казачества нецензурно выражались и угрожали Марии и Алексею (крымскому активисту Ефремову - ИФ), начали применять силу. Мария и Алексей обратились в отдел полиции Железнодорожного района. Их привезли туда для дачи показаний по правонарушению, которое совершили не они: как свидетеля и потерпевшего", - сказал Давлад.

По словам представителя Алехиной, активисты намерены добиваться наказания для казаков, есть видео инцидента.

Конфликт в кафе произошел после одиночной акции Алехиной в районе ж/д вокзала в поддержку осужденного на длительный срок украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

Еще одна участница Pussy Riot Ольга Борисова и фотограф Александр Софеев, с которыми, по данным правозащитников, не было связи после поездки в Крым, нашлись. "Они в Москве, дали о себе знать", - сказал Давлад.

Как сообщалось, Алехина, надев красную балаклаву, развернула баннер "Свободу Сенцову" во вторник в Симферополе.

Менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская заявляла "Интерфаксу", что Алехину несколько раз задерживали в течение двух дней в Крыму, в том числе - после инцидента с казаками.

За день до прилета Алехиной в Симферополь на пароме в Крым прибыли Борисова и Софеев. Их задерживали на полуострове для бесед, но затем отпускали. Позже они решили вернуться в Москву.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Власти Украины неоднократно называли дело Сенцова политически мотивированным.

В августе 2017 года Алехина и Борисова провели акцию в Якутске около ИК-1, где тогда находился Сенцов. Девушки развернули плакат с надписью Free Sentsov. На следующий день они были задержаны сотрудниками МВД и доставлены в Якутский городской суд. Однако судья вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков, а девушки были освобождены из зала суда. В феврале 2018 года Борисова сообщила о штрафе в 20 тысяч рублей за прошлогоднюю акцию.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе.