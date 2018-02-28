У погибшего в Казани омоновца остались жена и трое детей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Жена и трое детей остались у сотрудника ОМОН, погибшего в ходе задержания вооруженного мужчины, устроившего стрельбу в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Там напомнили, что во вторник около 20:30 мск в управление Росгвардии по республике Татарстан поступило сообщение о стрельбе в одном из пятиэтажных домов на Авангардной улице в Казани, куда была направлена группа ОМОН.

"В ходе совместных с сотрудниками МВД действий по обезвреживанию вооруженного злоумышленника, сотрудник ОМОН получил тяжелое ранение и скончался в больнице. У него остались жена и трое детей", - сказали в пресс-службе.

В ходе спецоперации стрелок сдался полиции, его предполагаемый подельник погиб. Возбуждено уголовное дело.