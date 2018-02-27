Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался живым

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший вечером во вторник стрельбу в Казани, сдался живым, спецоперация завершилась, сообщил агентству "Интерфаксу" информированный источник.

Предполагаемый подельник стрелка убит.

Ранее сообщалось, что в результате ночной перестрелки в одном из домов на улице Авангардная в Казани погибли два человека, еще двое были ранены. "Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек - гражданский", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще двое ранены.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной в Казани мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья.