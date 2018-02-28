Дело Навального об акции 28 января вернули в полицию для устранения нарушений

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о повторном нарушении правил организации митингов и демонстраций.

"Определением суда административное дело возвращено в полицию для устранения нарушений, имеющихся в материалах и препятствующих рассмотрению дела по существу", - сообщила "Интерфаксу" и. о. пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Максимова в среду.

Навальному вменяется повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга совершение (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Административное дело в отношении оппозиционера было возбуждено после не согласованной со столичными властями акции 28 января в центре города. Наказание по данной статье предусматривает как штраф от 150 до 300 тысяч рублей, так и административный арест до 30 суток.