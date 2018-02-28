Жириновский предложил установить ограничения при регистрации кандидатов в президенты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает внести изменения в закон о выборах президента РФ.

"Мы хотим внести поправки в закон о выборах президента. И там должны быть основания для отказа в регистрации (кандидатом в президенты) или для отмены регистрации", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что сейчас в законе о выборах президента "нет вообще никаких ограничений". "Кто хочет, с улицы любой бомж - пожалуйста, кандидат в президенты", - отметил лидер ЛДПР.

В свою очередь член фракции Игорь Лебедев заявил, чтоЛДПР внесет законопроект о требованиях к кандидатам в президенты в ближайшие пятницу либо понедельник.

"Мы хотим, чтобы правила допуска кандидатов к участию в выборах президента стали более серьезными, поскольку это очень ответственный уровень выборов; соответствующий законопроект находится в последней стадии разработки", - сказал "Интерфаксу" в среду Лебедев.

Он пояснил, что проект вносит поправки в действующий закон о выборах президента РФ и, в частности, за основу берутся те требования, которые действуют в отношении желающих устроиться на госслужбу. "Мы добавляем несколько критериев, которым должен отвечать кандидат в президенты", - сказал вице-спикер.

Требования к кандидатам в президенты

Речь идет о трех условиях, и без их соблюдения нельзя претендовать на участие в качестве кандидата на выборах президента РФ, отметил Лебедев.

Первое условие: "Кандидат в президенты должен в обязательном порядке проходить службу в армии либо иметь документ из военкомата, что он освобожден от службы на законных основаниях, либо по болезни, либо, например, если этот кандидат - женщина".

Второе условие, продолжил политик: "Мы считаем, в обязательном порядке должна предоставляться медицинская справка о состоянии здоровья".

И третий момент, сообщил он, касается проверки со стороны соответствующих служб на допуск к гостайне.

Парламентарий обратил внимание на то, что глава государства "имеет стопроцентный допуск к государственной тайне". Если же в ходе проверки будет установлено, что человек не может быть допущен к гостайне, соответственно, он не может быть и кандидатом в президенты, подчеркнул представитель ЛДПР.

В качестве одного из оснований отказа в регистрации кандидатам в президенты он обозначил наличие родственников за рубежом. При этом, добавил депутат, такое основание уже действует в отношении госслужащих.

"Если вы при устройстве на госслужбу заявляете, что ваши дети, даже совершеннолетние, постоянно проживают за границей, либо имеют вид на жительство, либо иностранное гражданство - все, проверку не пройдете никогда, к гостайне допущены не будете, и, значит, вас не возьмут на госслужбу", - объяснил вице-спикер.

Такие же правила должны действовать и в отношении кандидатов в президенты, уверен он.