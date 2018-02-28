Володин прокомментировал скандал вокруг Слуцкого

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще 23 февраля обсудил с руководителями всех фракций и вице-спикерами ситуацию с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Об этом Володин рассказал "Ведомостям".

"Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно", - сказал Володин.

На вопрос, знал ли спикер Госдумы о домогательствах, он ответил, что не был в курсе и также не видел комментариев депутата в социальных сетях. "Эта тема звучит впервые, по прошествии многих лет. Мы постоянно общаемся с журналистками парламентского пула и это бы в любом случае стало бы поводом для разбирательства (...) Но как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах", - отметил Володин.

Он добавил, что заявившие о домогательствах журналистки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве. В то же время, по словам Володина, поданное ранее на этой неделе обращение Ксении Собчак учитывать неправильно, поскольку она пострадавшей не является.

Обвинения в домогательствах

Ранее в эфире телеканала "Дождь" с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским парламентский корреспондент канала сообщила, что Слуцкий "пристает к девушкам-журналисткам", сославшись при этом на информацию, полученную на условиях анонимности от коллег. Затем о домогательствах со стороны Слуцкого заявила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ставшая первой, кто выдвинул обвинения не на условиях анонимности.

Сам депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию".

В свою очередь, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что фракция на ближайшем заседании Совета Думы 1 марта намерена поставить вопрос о лишении думской аккредитации представителей телеканала "Дождь".