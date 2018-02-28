Что произошло за день: среда, 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МОК полностью восстановил в правах Олимпийский комитет России после проверки допинг-проб российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. Самих призеров сегодня чествовали в Кремле. Спортсменам вручили госнаграды и ключи от новых BMW.

- Предполагаемый организатор так называемого кокаинового дела Андрей Ковальчук заявил через своего адвоката, что наркотик появился в школе российского посольства в Аргентине в результате провокации, организованной местной полицией и американскими спецслужбами.

- Дебаты кандидатов в президенты России закончились обливанием водой и нецензурной бранью в телеэфире.

- ВЭБ посчитал, насколько снизились реальные доходы россиян в январе, после вызвавших недоверие заявлений Росстата.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые прокомментировал скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.

- СКР начал проверку расходования бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов Соловецкого архипелага. По данным газеты "Коммерсантъ", уже начато расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере.

- Владимир Колокольцев отметил сокращение числа случаев дисциплинарных нарушений в органах внутренних дел, но не увидел кардинальных изменений в вопросах соблюдения законности сотрудниками МВД.

- В отношении замглавы МВД по Красноярскому краю возбуждено дело о превышении полномочий. По версии следствия, он подписал акты приемки выполненных работ по строительству ИВС, который так и не был построен.

- Правительство сообщило о планах повысить стоимость акцизных марок на ввозимые в Россию табак и алкоголь.

- Amazon купил разработчика "умных" дверных звонков Ring более чем за $1 млрд. Сделка, вероятно, является второй по величине в истории крупнейшего интернет-ритейлера.