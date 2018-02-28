На церемонии вручения подарков российским олимпийцам в Кремле перепутали награды

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам возникла путаница.

Когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил футляр с ключами фигуристке Екатерине Бобровой, произошла небольшая заминка.

"Чего там? Ключей не нашли?" - спросил премьер.

"Меня не нашли", - ответила спортсменка.

Выяснилось, что в ходе церемонии были перепутаны футляры Бобровой и серебряного призера по лыжным гонкам Александра Большунова. В конечном счете оплошность удалось исправить, и каждый из спортсменов получил свою награду.

Позже выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой.

В конце церемонии Медведев порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.

Обладатели золотых медалей Олимпиады-2018 получили ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры стали обладателями BMW X5, бронзовые получили BMW X4.