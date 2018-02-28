Хоккеистам российской олимпийской сборной вручат Ордена Дружбы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручает в Кремле госнаграды российским спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр в Пхенчхане.

Хоккеистам российской сборной - олимпийским чемпионам вручат Ордена Дружбы. Этот же орден был вручён олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, серебряному призёру по фигурному катанию Евгении Медведевой, серебряным призёрам по лыжным гонкам Александру Большунову и Денису Спицову.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручат бронзовому призёру игр по лыжным гонкам Юлии Белоруковой, серебряным призерам по фигурному катанию Екатерине Бобровой, Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, серебряным призерам по лыжным гонкам Андрею Ларькову и Алексею Червоткину, а также серебряному призеру по скелетону Никите Трегубову.

Бронзовые призеры по фристайлу Илья Буров и Сергей Ридзик, бронзовый призёр по шорт-треку Семен Елистратов, бронзовые призёры по лыжным гонкам Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова были удостоены медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени.

Зимние Олимпийские игры проходили в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне завоевали на них 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых – и заняли 13-е место в общем зачете.