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Культура

На "Пионер" составили три административных протокола за показ "Смерти Сталина"

Московскому кинотеатру грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Кинотеатру "Пионер" грозит до 300 тысяч рублей штрафа за демонстрацию фильма "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения.

"В суд от министерства культуры поступило три административных материала, которые назначены к рассмотрению мировым судьей судебного участка 208 Дорогомиловского района Москвы на 22 февраля с 10:00", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова.

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Она уточнила, что во всех трех протоколах кинотеатру вменяется нарушение части 1 статьи 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм). Наказание по данному правонарушению предусматривает штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что Минкультуры отозвало из суда административный материал в отношении "Пионера".

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", повествующая о политической борьбе в стране после его смерти, вызвала резкую критику в РФ.

В конце января, за несколько дней до выхода фильма в прокат, Минкультуры РФ отозвало у него прокатное удостоверение. Однако 25 января стало известно, что показы "Смерти Сталина" идут в московском кинотеатре "Пионер". Всего "Смерть Сталина" шла в "Пионере" два дня: позднее кинотеатр сообщил о прекращении сеансов с 27 января.

Между тем, ранее мировой суд оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч рублей за демонстрацию без прокатного удостоверения французского фильма "Диван Сталина", снятого Фанни Ардан с Жераром Депардье в главной роли,. "Пионер" планирует обжаловать это решение.

Теги: кинотеатр Пионер, Смерть Сталина, кино
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