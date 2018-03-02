В "Партии прогресса" сообщили о срыве съезда из-за отказа собственника помещения

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Съезд "Партии прогресса" Алексея Навального, который был запланирован на 3 марта, сорван в связи с отказом собственника помещения проводить мероприятие, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"К сожалению, проведение нашего съезда сорвано из-за отказа предоставить помещение. Съезд состоится, как только мы определимся с новым местом и датой", - сказала Ярмыш "Интерфаксу" в пятницу.

Навальный на своем сайте сообщил, что для проведения съезда было заранее арендовано помещение, оплачен приезд делегатов из 63 регионов.

"А сегодня, как положено по закону, уведомили Минюст о точных месте и времени съезда. Через час нам звонит арендодатель: всё отменяем, договор расторгаем", - отметил оппозиционер.

Организация, с которой был заключён договор аренды, сообщила, что против проведения мероприятия выступил владелец здания, узнав, что планируется именно съезд партии Навального, добавил оппозиционер.

Основанная Навальным "Партия прогресса" была зарегистрирована в конце февраля 2014 года. Согласно данным Минюста РФ, по состоянию на 1 октября 2014 года руководство организации представило сведения о 42 зарегистрированных региональных отделениях, то есть менее чем в половине субъектов РФ. Между тем, согласно закону "О политических партиях", госрегистрация, как минимум, 43 региональных отделений "Партии прогресса" должна была быть осуществлена до 25 августа 2014 года. В связи с этим документ о госрегистрации партии был признан утратившим силу, а сама она вместе с региональными и структурными подразделениями исключена из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Решение об отказе в регистрации этой организации было принято Минюстом весной 2015 года на основании закона "О политических партиях", в силу нарушения статьи 15 (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации "Партии прогресса".

22 февраля бывший заместитель руководителя московского штаба Алексея Навального и юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса". Ярмыш заявила "Интерфаксу", что "Партия прогресса" Серуканова - это двойник партии Навального, не имеющая никакого отношения к его политической структуре.