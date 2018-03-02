В Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - О серийном производстве межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в ближайшие год-два говорить преждевременно, но несколько предсерийных единиц поступит на вооружение уже в ближайшее время, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Конечно, о серийном производстве "Сармата" в ближайшие год-два говорить преждевременно. Но несколько предсерийных единиц поступит на вооружение уже в ближайшее время. Так, оснащение ими РВСН запланировано в рамках госпрограммы вооружений 2018-2027 годов", - сказал Бондарев журналистам в пятницу.

По его словам, образцы новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса с планирующим крылатым блоком появятся на боевом дежурстве Вооруженных сил РФ в пределах ближайшего десятилетия.

"Столь же новым, а потому непредсказуемым по срокам серийного производства являются и новая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, и перспективный ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком. Мы только в 2017 году провели испытания. Но опять же в пределах того же ближайшего десятилетия отдельные образцы появятся на боевом дежурстве наших Вооруженных сил", - сказал Бондарев.

Накануне в послании Владимира Путина Федеральному собранию был сделан особый акцент на военном аспекте. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). Видеозапись испытания новой МБР была продемонстрирована в ходе послания.

В заключении Путин заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.