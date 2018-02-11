В школе в Татарстане отравились 31 ребенок и один взрослый

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 школьников и один взрослый госпитализированы в Татарстане с пищевым отравлением, их состояние оценивается врачами как средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по республике.

"В населенном пункте Казанбаш республики Татарстан в течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового пищевого отравления, среди пострадавших - 31 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый", - сообщили в ведомстве.

Позднее стало известно о госпитализации с отравлением одной учащейся Арского педагогического колледжа имени Г.Тукая.

Все пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани. По оценкам врачей, их состояние - средней тяжести.

Президент Татарстана взял на контроль ситуацию с отравлением школьников в республике. "Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил принять все необходимые меры для разрешения ситуации с отравлением в Арском районе", - говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Минниханов поручил сегодня же провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя премьера республики Рустама Нигматуллина для анализа ситуации и оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работает бригада специалистов Управления Роспотребнадзора по Татарстану.