Девять авиарейсов задержаны в ростовском аэропорту "Платов" из-за непогоды

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Девять авиарейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону из-за погодных условий, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова в субботу.

"Причина задержки - ледяной дождь и сильный ветер. Задерживаются шесть рейсов на прилет из Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Москвы и Худжанда, на вылет - три рейса: в Санкт-Петербург, Москву и Худжанд", - сказал Ладейщикова.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, гололед и сильный ветер) в Ростовской области введены ограничения для движения пассажирского транспорта на 8 автодорогах, в том числе, на федеральной трассе М-4 "Дон".