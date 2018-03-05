Полицейские в Рязани конфисковали около четырех тонн фальсифицированного алкоголя

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Рязани полицейские изъяли около четырех тонн фальсифицированного алкоголя, которым торговали из бокса в гаражном кооперативе на окраине города, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

"В рамках проверки полицейские выяснили, что к незаконной реализации алкогольной продукции причастен 39-летний хозяин гаража. В ходе осмотра помещения было обнаружено и изъято более 3900 литров алкогольной продукции различных марок. Было установлено, что на бутылках со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки", - отмечает пресс-служба.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей.