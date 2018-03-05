Против плеснувшего водой в Собчак мужчины возбуждено дело о мелком хулиганстве

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Административное дело о мелком хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, плеснувшего накануне водой в кандидата в президенты России Ксению Собчак в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома № 40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.

Мелкое хулиганство влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в пресс-службе кандидата сообщили, что 4 марта мужчина толкнул Собчак в центре Москвы "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала", - говорилось в сообщении.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в тот же день принес извинения Собчак за инцидент. "Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", - написал Шапошников на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что "молодой человек, совершивший это, - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником".

В понедельник Собчак сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин извинился за нападение на нее, совершенное стажером Мосгордумы в воскресенье.