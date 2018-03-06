Косачев расценил слова Бориса Джонсона об отравлении Скрипаля как давление на следствие

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Озвучивание главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном непроверенной версии о возможной причастности РФ к инциденту с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем выглядит как недобросовестная политика и давление на следствие, это неприемлемо, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

"Официальное озвучивание непроверенной, но "политически вкусной" версии выглядит как крайне недобросовестная политика, во-первых, нарушение основополагающего принципа "презумпции невиновности", во-вторых, и давление на следственные органы, в третьих. И даже в англосаксонском праве должны быть пределы допустимого для политиков", - считает он.

Глава МИД Британии Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Ранее сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Во вторник стало известно, что пострадавшими стали бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.