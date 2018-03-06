В МИД РФ назвали "дикостью" заявления Джонсона по ситуации с отравлением Скрипаля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве крайне негативно отреагировали на заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона по ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это дикость", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее во вторник заявил, что озвучивание главой МИД Великобритании непроверенной версии о возможной причастности РФ к инциденту со Скрипалем выглядит как недобросовестная политика и давление на следствие, это неприемлемо. "Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт", - сказал он "Интерфаксу".

Глава МИД Британии Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Скрипалем.

Ранее сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Во вторник стало известно, что пострадавшими стали бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.