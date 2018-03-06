Лондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со Скрипалем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Я знаю, что у членов Палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин.

"Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим и рассмотреть другие меры", - добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что не в курсе того, что стало причиной инцидента со Скрипалем. При этом он отметил, что подозрения в причастности россиян к отравлению не заставили себя долго ждать.

Накануне стало известно, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом. Он и его спутница (впоследствии выяснилось, что это его дочь Юлия) были обнаружены на скамейке в сквере в городе Солсбери. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.

Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Лондона и в 2010 году был помилован президентом РФ. Его включили в обмен на российских граждан, задержанных на Западе. В Великобритании ему было предоставлено убежище.