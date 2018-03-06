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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Лондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со Скрипалем

Есть обновление от 16:59

В Великобритании задумались об ужесточении санкционного режима

Лондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со Скрипалем
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Я знаю, что у членов Палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин.

"Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим и рассмотреть другие меры", - добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что не в курсе того, что стало причиной инцидента со Скрипалем. При этом он отметил, что подозрения в причастности россиян к отравлению не заставили себя долго ждать.

Накануне стало известно, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом. Он и его спутница (впоследствии выяснилось, что это его дочь Юлия) были обнаружены на скамейке в сквере в городе Солсбери. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.

Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Лондона и в 2010 году был помилован президентом РФ. Его включили в обмен на российских граждан, задержанных на Западе. В Великобритании ему было предоставлено убежище.

Кто такой Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль много лет проработал в Главном Разведывательном Управлении, а после этого - в Управлении делами МИД РФ. До 2010 года он отбывал в России срок за шпионаж в пользу иностранного государства, после чего был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Великобритании. Его также лишили воинского звания и наград.

В ФСБ сообщали, что сотрудничество Скрипаля с английской разведкой было пресечено в декабре 2004 года, а завербован он был в середине 1990-х годов. После своего увольнения в 1999 году Скрипаль продолжил передавать британской разведке секретные сведения, которые получал от бывших сослуживцев.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и др, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.

Между тем в ноябре 2006 году в Лондоне погиб от отравления экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.

В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад британского судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следует, что в Великобритании виновниками смерти Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Андрея Лугового, которые встречались с Литвиненко за три недели до его смерти. Кроме того, из опубликованного документа следовало, что операция по ликвидации Литвиненко, вероятно, была проведена с одобрения российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии назвал доклад Лондона по делу о гибели Литвиненко квазирасследованием, которое способно ухудшить российско-британские отношения.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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