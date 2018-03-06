Дело сообщившего о нарушениях петербургского экс-секретаря суда передано в прокуратуру

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Завершено следствие по делу Александра Эйвазова, бывшего секретаря судебного заседания Октябрьского суда Санкт-Петербурга, рассказавшего в нарушениях в суде, дело передано в прокуратуру.

"Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет передано в суд и рассмотрено по существу. Существует и вероятность, что прокуратура вернет дело на доследование. Защита Эйвазова не согласна с предъявленными ему обвинениями и считает, что в деле просто нет состава преступления", - заявил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель Команды 29.

Эйвазов устроился в Октябрьский суд Петербурга секретарем судебного заседания в октябре 2016 года. По словам самого Эйвазова, в суде он столкнулся с постоянными нарушениями закона, в том числе и со стороны судей. В декабре 2016 года он уволился и направил несколько десятков жалоб о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении должностных лиц в МВД, СК, прокуратуру и другие органы.

В августе 2017 года Эйвазов был арестован, ему предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, Эйвазов, пытаясь навредить конфликтовавшей с ним судье, недооформил ряд документов. Сам Эйвазов заявлял, что не закончил и не подписал протокол по одному из дел, поскольку сначала находился на больничном, после чего сразу уволился из суда и посчитал, что подписать протокол задним числом, не являясь сотрудником суда, будет нарушением закона. В январе по заявлению судьи Ирины Керро, у которой работал Эйвазов, ему предъявили второе обвинение - в клевете на судью.

С августа Эйвазов, который болен бронхиальной астмой в тяжелой форме, находится в изоляторе, адвокаты неоднократно заявляли ходатайства о его госпитализации.

19 января стало известно об окончании предварительного следствия по делу, 23 января следователь назначила Эйвазову психолого-психиатрическую экспертизу. 14 февраля адвокаты сообщили о возможной фальсификации доказательств по делу: в материалах был обнаружен незаполненный и недатированный протокол ознакомления потерпевшего с материалами дела с подписью судьи Ирины Керро.

"Правозащитный Мемориал" признал Эйвазова политзаключенным, а Amnesty International - узником совести.