На месте крушения вертолета в Чечне обнаружен выживший

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На месте крушения вертолета Погранслужбы в Чечне обнаружен выживший, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.

"По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что катастрофа произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более четырех тысяч метров, добавив, что в районе аварии "погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость".

В то же время источник в штабе сообщил "Интерфаксу", что вертолет Ми-8, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях.

"По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил", - сказал собеседник агентства.