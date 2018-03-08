Все рабочие эвакуированы из шахты в Воркуте из-за задымления

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Эвакуированы все рабочие из шахты "Комсомольская" в Воркуте, где в четверг зафиксировано задымление.
"Всех рабочих вывели, пострадавших нет, продолжается обследование горных выработок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Воркутауголь".
Как сообщалось, утром 8 марта датчики аэрогазового мониторинга шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь" зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. Источник задымления находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатируемые выработки.
На момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек. Была организована эвакуация горняков.