Самолет Нальчик-Москва экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Нальчика в Москву, в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Борт совершил посадку в аэропорту Волгограда в 13:10 по московскому времени из-за закурившего на борту пассажира", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе воздушной гавани агентству информацию об экстренной посадке самолета подтвердили. "Действительно, самолет Нальчик-Москва экстренно сел сегодня в аэропорту Волгограда из-за закурившего пассажира. Была ли это обычная сигарета или электронная, пока не известно. Борт уже вылетел в пункт назначения", - сказала пресс-секретарь аэропорта Диана Бакулина.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о предоставлении авиакомпаниям возможности составлять "черные списки" дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке. Позже, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет изменений в законодательство, связанных с составлением "черных списков" пассажиров, которые хулиганили на борту воздушного судна.