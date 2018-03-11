В Новосибирской области при падении сверхлегкого самолета погиб пилот

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Самодельный сверхлегкий самолет разбился в воскресенье в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, изготовленный кустарным способом сверхлегкий летательный аппарат потерпел крушение в 14:10 по Москве. Управлявший сверхлегким летательным аппаратом пилот (владелец самолета) погиб.
Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, отмечается в сообщении.