В Новосибирской области при падении сверхлегкого самолета погиб пилот

Самолет МиГ-31 совершил вылет с аэродрома на юге России Подробнее

Минобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя

Испытания высокоточного авиационного ракетного комплекса успешно прошли в ночь на воскресенье Подробнее

Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"

По данным ведомства, у преступников обнаружили, в частности, самодельную бомбу мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте Подробнее

Борт президента был атакован боевиками, когда он прибыл на место гибели псковских десантников Подробнее

Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годов

10 марта 20:40

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах

Элла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбления Подробнее

10 марта 16:42

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН

В Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идет Подробнее

10 марта 15:29

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

10 марта 11:59

Путин ответил на вопрос о помиловании Навального

Как отметил президент России, политические силы, в том числе связанные с оппозиционером, вскрывают проблемы в стране, но не имеют программы ее развития Подробнее

10 марта 10:35

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

Президент признался, что сразу после выхода США из договора по ПРО не знал, чем РФ ответит на этот шаг Вашингтона Подробнее

9 марта 19:47

Стрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейским