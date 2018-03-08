В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, пытавшихся в четверг перекрыть дорогу к мусорному полигону "Ядрово", сообщили "Интерфаксу" представители инициативной группы протестующих.

"К протестующим подъехал автобус ОМОНа, через некоторое время сотрудники ОМОНа начали задержания, в настоящий момент трудно подсчитать точное количество задержанных, но речь идет о порядка десяти участников акции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, утром в четверг группа жителей Волоколамска перекрыла дорогу к мусорному полигону "Ядрово", из-за которого, по мнению местных жителей, в городе постоянно присутствует неприятный запах.

Активисты в частности заявляют, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города.

В настоящий момент у полигона находятся сотрудники правоохранительных органов, рассказали в инициативной группе.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе был введен режим ЧС.