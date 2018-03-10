Возобновлено приостановленное из-за циклона движение междугородних автобусов на Сахалине

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Междугородние рейсы автобусов на Сахалине, накануне приостановленные из-за непогоды, возобновлены, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по области.

"Полностью возобновлено междугороднее автобусное сообщение. Также открыты участки автодорог Томари-Ильинский, Арсентьевка - Ильинский, Огоньки - Невельск", - говорится в сообщении.

Остается закрытым движение для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб, на одном участке автодороги Оха - Ноглики

Как сообщалось, в пятницу из-за снегопада были отменены пассажирские автобусы по маршрутам Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Макаров и Южно-Сахалинск - Углегорск. Также до улучшения погоды было закрыто движение на ряде участков дорог регионального значения.