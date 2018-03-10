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Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

Есть обновление от 10:42

Президент признался, что сразу после выхода США из договора по ПРО не знал, чем РФ ответит на этот шаг Вашингтона

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет
Владимир Путин
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия готова к дальнейшему диалогу по ядерному разоружению после окончания срока действия договора СНВ-3, но с учетом появившихся у нее систем вооружений, способных обходить систему ПРО, снижение количества баллистических ракет и боеголовок для нее уже не так критично, заявил президент РФ Владимир Путин.

Полный текст интервью российского лидера телеведущей NBC Мегин Келли опубликован на сайте Кремля.

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Путин пояснил, что Россия "согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок".

"Но теперь, когда у нас появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО, для нас не так критично снижение количества баллистических ракет и боеголовок", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, стали бы частью новых переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений те новые виды оружия, которые были представлены в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта, Путин заявил: " С той точки зрения, что и количество носителей, и количество боеголовок, которые на них могут быть размещены или будут размещаться, конечно, должны включаться в общий зачёт. И мы издалека вам покажем, как это будет выглядеть".

Новые системы уже на вооружении

Президент России отметил, что каждая из систем, о которых он говорил в послании Федеральному собранию, легко преодолевает систему противоракетной обороны. Все испытания, по его словам, прошли "очень хорошо".

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"Какие-то из них подлежат ещё дополнительной работе, дополнительную работу нужно провести по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении. В отношении некоторых началось уже промышленное производство. Они уже пошли в серию", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос, он отметил, что преодолеть противоракетные системы США способно ядерное вооружение, которым обладает Россия. "Могут. Сегодня могут", - сказал Путин.

ПРО не от террористов

Путин также отметил назвал "объяснением для домохозяек" заявления о том, что США стали развивать систему ПРО после событий 11 сентября 2001 года.

"Нет, не естественно. Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят вашу передачу", - сказал Путин.

Путин напомнил, что система ПРО США развёрнута на Аляске. "Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, заканчивается строительство второго в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере", - продолжил президент РФ.

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И поинтересовался: "Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон, - что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть".

Владимир Путин заявил, что Россия изначально предупреждала США, что будет развивать ударные системы в ответ на их выход из договора по ПРО. При этом он признал, что не знал, чем на тот момент Россия сможет ответить.

Российский лидер сказал, что пояснил американской стороне: "Чтобы сохранить стратегический баланс, чтобы вы не смогли обнулить наши силы ядерного сдерживания, мы будем развивать ударные системы, которые будут способны преодолевать вашу систему противоракетной обороны".

"США, когда вышли в 2002 году из договора по ПРО, вынудили нас начать работу над новыми системами вооружений. Мы об этом сказали нашим партнерам, они сказали: "Хорошо, делайте, что хотите". Вот мы сделали: "Пожалуйте бриться", - констатировал президент РФ.

Теги: Владимир Путин, США, Мегин Келли
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