Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия готова к дальнейшему диалогу по ядерному разоружению после окончания срока действия договора СНВ-3, но с учетом появившихся у нее систем вооружений, способных обходить систему ПРО, снижение количества баллистических ракет и боеголовок для нее уже не так критично, заявил президент РФ Владимир Путин.

Полный текст интервью российского лидера телеведущей NBC Мегин Келли опубликован на сайте Кремля.

Путин пояснил, что Россия "согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок".

"Но теперь, когда у нас появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО, для нас не так критично снижение количества баллистических ракет и боеголовок", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, стали бы частью новых переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений те новые виды оружия, которые были представлены в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта, Путин заявил: " С той точки зрения, что и количество носителей, и количество боеголовок, которые на них могут быть размещены или будут размещаться, конечно, должны включаться в общий зачёт. И мы издалека вам покажем, как это будет выглядеть".

Новые системы уже на вооружении

Президент России отметил, что каждая из систем, о которых он говорил в послании Федеральному собранию, легко преодолевает систему противоракетной обороны. Все испытания, по его словам, прошли "очень хорошо".

"Какие-то из них подлежат ещё дополнительной работе, дополнительную работу нужно провести по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении. В отношении некоторых началось уже промышленное производство. Они уже пошли в серию", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос, он отметил, что преодолеть противоракетные системы США способно ядерное вооружение, которым обладает Россия. "Могут. Сегодня могут", - сказал Путин.

ПРО не от террористов

Путин также отметил назвал "объяснением для домохозяек" заявления о том, что США стали развивать систему ПРО после событий 11 сентября 2001 года.

"Нет, не естественно. Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят вашу передачу", - сказал Путин.

Путин напомнил, что система ПРО США развёрнута на Аляске. "Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, заканчивается строительство второго в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере", - продолжил президент РФ.

И поинтересовался: "Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон, - что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть".

Владимир Путин заявил, что Россия изначально предупреждала США, что будет развивать ударные системы в ответ на их выход из договора по ПРО. При этом он признал, что не знал, чем на тот момент Россия сможет ответить.

Российский лидер сказал, что пояснил американской стороне: "Чтобы сохранить стратегический баланс, чтобы вы не смогли обнулить наши силы ядерного сдерживания, мы будем развивать ударные системы, которые будут способны преодолевать вашу систему противоракетной обороны".

"США, когда вышли в 2002 году из договора по ПРО, вынудили нас начать работу над новыми системами вооружений. Мы об этом сказали нашим партнерам, они сказали: "Хорошо, делайте, что хотите". Вот мы сделали: "Пожалуйте бриться", - констатировал президент РФ.