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Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия

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По словам военно-дипломатический источника, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже в войсках, стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - в серийном производстве

Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия
Эпизод из презентации, показанной в ходе послания президента РФ Федеральному собранию
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глобальная система противоракетной обороны США не имеет военного значения в связи с появлением у России новых систем вооружения, заявил российский военно-дипломатический источник.

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"Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования - просто дырка от бублика, а сама система ПРО - дырявый зонтик", - сказал источник.

"Более 400 ракет, которые намерены развернуть американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения. Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. Эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям, хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой", - заявил источник.

"Все позиционные районы противоракетной обороны, военно-морские группировки, батальонные группы - теперь, как говорят военные, только хорошие цели", - сказал источник.

"Кинжал" в войсках, "Авангард" - в серии

Кроме того, он сообщил, что новое российское оружие - авиационный ракетный комплекс "Кинжал" - уже поступил в войска, а стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком серийно производится.

"От российского комплекса "Кинжал" со скоростью 10 Махов нет защиты или противоядия", - заявил источник, уточнив, что Россия - единственная страна в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие.

"У России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными автоматами. У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард". У России есть "Кинжал" и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин", - заявил источник.

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"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат", - сказал источник.

Сохранили ракету с ядерной установкой в тайне

Новая российская разработка - крылатая ракета с ядерной установкой - прошла полный объем испытаний, заявил военно-дипломатический источник.

"Да, мы ничего не говорили о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", - сказал источник.

По его словам, результаты испытаний - "стопроцентное основание утверждать, что данный проект отшлифован и выполнен".

Он также подчеркнул, что РФ не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО", - сказал источник.

В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Теги: США, ПРО, Кинжал
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