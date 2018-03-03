Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глобальная система противоракетной обороны США не имеет военного значения в связи с появлением у России новых систем вооружения, заявил российский военно-дипломатический источник.
"Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования - просто дырка от бублика, а сама система ПРО - дырявый зонтик", - сказал источник.
"Более 400 ракет, которые намерены развернуть американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения. Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. Эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям, хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой", - заявил источник.
"Все позиционные районы противоракетной обороны, военно-морские группировки, батальонные группы - теперь, как говорят военные, только хорошие цели", - сказал источник.
"Кинжал" в войсках, "Авангард" - в серии
Кроме того, он сообщил, что новое российское оружие - авиационный ракетный комплекс "Кинжал" - уже поступил в войска, а стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком серийно производится.
"От российского комплекса "Кинжал" со скоростью 10 Махов нет защиты или противоядия", - заявил источник, уточнив, что Россия - единственная страна в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие.
"У России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными автоматами. У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард". У России есть "Кинжал" и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин", - заявил источник.
"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат", - сказал источник.
Сохранили ракету с ядерной установкой в тайне
Новая российская разработка - крылатая ракета с ядерной установкой - прошла полный объем испытаний, заявил военно-дипломатический источник.
"Да, мы ничего не говорили о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", - сказал источник.
По его словам, результаты испытаний - "стопроцентное основание утверждать, что данный проект отшлифован и выполнен".
Он также подчеркнул, что РФ не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
"Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО", - сказал источник.
В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.