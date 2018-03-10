ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России направила обращение в Генпрокуратуру в связи с нецензурной бранью, которую позволил себе кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский в отношении Ксении Собчак на теледебатах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ.

"Да, один из кандидатов это безобразие позволил себе - нецензурную брань. И мы сразу отреагировали - соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру", - сказала Памфилова.

"Мы должны следить, чтобы наших кандидатов никто не обижал. Поэтому наши замечания тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что уж они между собой... извините, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком", - подчеркнула глава комиссии.

По ее словам, кандидаты "не дети малые, чтобы ставить их в угол".

"С нашей стороны мы обязаны следить, чтобы им жестко предоставляли те часы и минуты, которые им положены. Чтобы они не нарушали закон", - сказала Памфилова. Вместе с тем, она отметила, что некоторые из них все-таки нарушают закон, не являясь лично на дебаты.

Она заметила, что "один кандидат-самовыдвиженец, зная, что изо дня в день будет исполнять должностные обязанности, взял и отказался от дебатов".

"Поэтому у него в 4 раза меньше времени на федеральных каналах. И остальное (время) все поделено между оставшимися семью (кандидатами). Я полагаю, что если кто-то из кандидатов не хочет ходить, то было бы честно так же поступить", - сказала глава ЦИК.

28 февраля во время предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия-1" Жириновский грубо высказался в адрес кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Та в ответ облила лидера ЛДПР водой.

Адвокаты журналистки заявили, что будут требовать возбуждения административного дела об оскорблении.